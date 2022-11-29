Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Şener, kızı Aysun (41) ile torunu Gamze Karakaya (11) ve diğer aracın sürücüsü A.Ü. ile yanındaki E.Ç. (58) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.