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Antalya'da otomobil ile cip çarpıştı: Baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya Kumluca'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile cip çarpıştı: Baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
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AA

Antalya'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Emin Şener yönetimindeki otomobil, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde A.Ü. (23) idaresindeki ciple çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Şener, kızı Aysun (41) ile torunu Gamze Karakaya (11) ve diğer aracın sürücüsü A.Ü. ile yanındaki E.Ç. (58) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

BABA VE KIZI HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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