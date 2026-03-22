Antalya'da polisten kaçan sürücüye 200 bin TL ceza

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa G. (33), 10 kilometrelik takip sonunda yakalandı. 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı belirlenen, “Bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye korktum” diyen Mustafa G.'ye, 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

ŞÜPHELENDİKLERİ ARACI DURDURMAK İSTEDİLER

DHA'daki habere göre olay; dün saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Hal Kavşağı bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

DUR İHTARINA UYMADI

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti.

TAKİP BAŞLADI

İhbar üzerine çok sayıda ekip güzergah üzerinde önlem alırken, sürücü ile polis arasında takip başladı.

İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Zaman zaman trafiği tehlikeye atan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

Yaklaşık 10 kilometre süren takip, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı grup amirinin aracın önünü kesmesiyle son buldu.

UYUŞTURUCU KALINTISI TESPİT EDİLDİ

Araçta, sürücü ile birlikte eşi ve 2 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa G.'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan ekipler, koltuklar üzerinde ve araç tabanına dökülmüş halde uyuşturucu madde kalıntısı tespit etti.

"30 PUANIMDAN OLMAYAYIM DİYE KAÇTIM"

Polis ekibinin "Neden kaçtın, durmadın" sorusuna Mustafa G., "Abi yalan söylemeye gerek yok, ben bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye korktum. Çocuklar da yanımda parka gidiyordum" karşılığını verdi.

3 FARKLI UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Mustafa G.'nin yapılan kontrolünde alkol belirlenmezken, uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile yapılan ölçümde 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan eşi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

200 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Polis tarafından sürücü Mustafa G.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca araç, 2 ay süreyle trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de el konuldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Mustafa G. hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı.