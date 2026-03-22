        Antalya'da polisten kaçan sürücüye 200 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Antalya'da polisten kaçan sürücüye 200 bin TL ceza

        Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı tespit edilirken, sürücünün 3 farklı uyuşturucu kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye 200 bin TL ceza uygulanırken, ehliyetine el konulup aracı trafikten menedildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Polisten kaçan sürücüye rekor ceza

        Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa G. (33), 10 kilometrelik takip sonunda yakalandı. 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı belirlenen, “Bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye korktum” diyen Mustafa G.'ye, 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

        ŞÜPHELENDİKLERİ ARACI DURDURMAK İSTEDİLER

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Hal Kavşağı bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        DUR İHTARINA UYMADI

        Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti.

        TAKİP BAŞLADI

        İhbar üzerine çok sayıda ekip güzergah üzerinde önlem alırken, sürücü ile polis arasında takip başladı.

        İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

        Zaman zaman trafiği tehlikeye atan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

        ARACIN ÖNÜ KESİLDİ

        Yaklaşık 10 kilometre süren takip, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı grup amirinin aracın önünü kesmesiyle son buldu.

        UYUŞTURUCU KALINTISI TESPİT EDİLDİ

        Araçta, sürücü ile birlikte eşi ve 2 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa G.'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta detaylı arama yapan ekipler, koltuklar üzerinde ve araç tabanına dökülmüş halde uyuşturucu madde kalıntısı tespit etti.

        "30 PUANIMDAN OLMAYAYIM DİYE KAÇTIM"

        Polis ekibinin "Neden kaçtın, durmadın" sorusuna Mustafa G., "Abi yalan söylemeye gerek yok, ben bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye korktum. Çocuklar da yanımda parka gidiyordum" karşılığını verdi.

        3 FARKLI UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ

        Mustafa G.'nin yapılan kontrolünde alkol belirlenmezken, uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile yapılan ölçümde 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan eşi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        200 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

        Polis tarafından sürücü Mustafa G.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca araç, 2 ay süreyle trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de el konuldu.

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Mustafa G. hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 47'si tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını bildirdi. (AA)

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
