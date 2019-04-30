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Antalya'nın merkez Kepez Belediyesi'nce 2017 yılında Dokumapark alanı içinde hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserler ile her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müze, kısa sürede yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti. 13 binin üzerinde oyuncak ve eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, hem kendi çocukluklarına hem de dünya çocuklarının geçmişine yolculuk yapabiliyor. Müze açıldıktan sonra 1 yıl içinde 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Müzenin oluşturulması için 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanını gezen görevliler, çeşitli eserleri ve oyuncakları toplayıp müzeye getirdi.
78 YAŞINDAKİ GERÇEK SAÇLI BEZ BEBEK
Müzedeki oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek oldu. 2'nci Dünya Savaşı döneminde, Almanya'daki en büyük toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarının kullanıldığı bez bebek, ülkedeki küratörün özel sergisinden alınarak, müzeye getirildi. Bez bebek, cam bölme içinde sergileniyor.
Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, 78 yıllık bebeği görmeye gelenler arasında ilginç isteklerde bulunanlar olduğunu belirterek, Müzenin çok kıymetli bir eseri, aynı zamanda çok acıklı hikayesi var. Nazi Almanya'sında 'Auschwitz' toplama kampında günde ortalama 1000 Yahudi katlediliyordu. O tarihlerde kız çocukları katledilmeden önce saçları kesilip, o saçlarla zengin Alman çocuklarına bebek yapılırdı. Gerçek saçlı bebeklerin dramı o zaman ortaya çıkıyor dedi.
YAHUDİLER, AİLENİN İZİNİ ARIYOR
Emrah Ünlüsoy, tur rehberlerine bu bebekle ilgili bilgiler verilmesinin ardından kente gelen turistlerin, özellikle bez bebeği görmek için ısrarcı olduklarını kaydetti. Ünlüsoy, çoğunu Yahudilerin oluşturduğu ziyaretçilerin bazılarının ise bez bebeği görünce gözyaşlarını tutamadığını aktardı.
Yahudi yetkililerin bebekle ilgili ilginç istekte bulunduğunu da anlatan Ünlüsoy, Yahudi cemaatine mensup bazı ziyaretçiler, kendi sivil toplum kuruluşlarına haber vermiş. Onlar da bizimle iletişime geçti. Gerçek saçlı bebeğimizden saç teli istediler. Ne yapacaklarını sorduğumuzda DNA testi ile aile bağlarına ulaşmak istediklerini ifade ettiler. Özel izinle onlara yardımcı olduk. Birkaç saç telinden, kızın aile bağlarına ulaşmak istiyorlar. Ağlayarak, koridorları gezen ziyaretçilerimiz var diye konuştu.
AUSCHWITZ TOPLAMA KAMPI
Auschwitz, Naziler tarafından Polonya'nın Krakow şehrinde kurulan en büyük toplama kampıdır. Sovyet Sosyalist ve Alman polisinin, 1940 ve 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişiyi Auschwitz'e gönderdiği tahmin edilmektedir. Kamp yetkililerinin, bu kişilerin 1,1 milyonunu öldürdüğü bilinmektedir.
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