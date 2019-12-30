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Antalya'da tamirhane yangını: Çok sayıda araç hasar gördü

Antalya'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı

Antalya'da tamirhane yangını
AA

Merkez Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5128. Sokak'taki kaporta ve boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddeler ve otomobil lastiklerinin alev alması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi.

AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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