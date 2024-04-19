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        Antalya'da tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:41
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        15 yaşındaki Hasan kaza kurbanı
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki çocuğa tır çarptı.

        Kaza, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Aykut Ulutaş'ın kullandığı tır, iddiaya göre aniden yola çıkan 15 yaşındaki Hasan Türker İşbilir'e çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle İşbilir, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İşbilir, ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KULAKLIĞI YOLA FIRLADI

        Kaza sırasında çocuğun kulağından fırlayan kulaklık dikkatlerden kaçmazken, tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden çocuğun, Manavgat Belediyesi Side Zabıta Amiri İbrahim İşbilir’in oğlu olduğu öğrenildi.

        YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

        Kaza haberini duyarak Manavgat Devlet Hastanesine gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi.

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        #Antalya
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