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        Antalya'da trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma: Özel şerit uygulaması

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşaklarda şerit genişletme ve özel şerit uygulaması başlattı. Çalışma kapsamında ana arterlerde sağ şerit yalnızca otobüslere ayrılacak ve toplu taşıma araçları yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:58
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        Antalya'da trafiği azaltmak için yeni çalışma
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşaklarda şerit genişletme ve özel şerit uygulaması başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şarampol, Güllük ve Falez kavşaklarında, yoğunluğun önüne geçmek amacıyla akıllı kavşak düzenlemesi yapılacak.

        Buna göre ana arterlerde sağ şerit yalnızca otobüslere ayrılacak ve toplu taşıma araçları yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyecek.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, 100. Yıl Bulvarı'nın 8 şeritli olduğunu ancak sağ şeritlerdeki parklar nedeniyle iki şeridin az kullanıldığını belirtti.

        Trafik akışının ağırlıklı olarak alt geçitlerden sağlandığını aktaran Şengül, "Bu çalışmaları altyapısını hazırlayarak sırayla yapacağız. 100. Yıl Bulvarı'nda 8 şeridin aktığı bir yol olacak. Bu sayede trafik akışı daha düzenli hale gelecek ve araçların daha hızlı ilerlemesi sağlanacak" ifadesini kullandı.

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