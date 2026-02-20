Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Antalya İmsakiyesi 2026 - Antalya'da 20 Şubat bugün iftar saat kaçta, ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Antalya'da bugün iftar saat kaçta? Antalya 2026 imsakiye takvimi ile 20 Şubat 2026 Antalya iftar saati

        2026 Antalya imsakiye takvimiyle birlikte "İftar vakti ne zaman?" sorusu araştırılmaya başladı. Bu kapsamda Antalya Ramazan imsakiyesi de mercek altına alındı. İmsak saatinde başlayan oruç ibadeti, akşam ezanıyla birlikte sona erecek ve Ramazan'ın ikinci orucu bereketli sofralarda açılacak. Peki, Antalya'da iftar saati kaçta? İşte, 2026 Antalya imsakiyesi ve Antalya iftar saatleri…

        Giriş: 20.02.2026 - 14:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:30
        1

        2026 Antalya imsakiye ile “İftar vakti ne zaman?” soruları araştırılıyor. Bu noktada Antalya ramazan imsakiyesi mercek altına alındı. İmsak saatinde başlayan oruç ibadeti, akşam ezanı ile beraber son bulacak ve uzun sofralarda ayın ikinci orucu açılacak. Peki, Antalya iftar saati kaçta? İşte, 2026 Antalya imsakiyesi ve Antalya iftar saatleri

        2

        ANTALYA 20 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Antalya'da iftar 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 18.49'da açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.03'te okunduktan sonra kılınacak.

        21 Şubat 2026 Cumartesi sahur için imsak vakti ise 06.13 olacak.

        ANTALYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        ANTALYA İMSAKİYE 2026

        Antalya'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Antalya İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Antalya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik. Antalya 'nın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.

        5

        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)

        Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

