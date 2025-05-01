Antalya Körfezi'nde alarm: 3 kat arttı

Pandemi süreci ve sonrasında Antalya'da Phaselis gibi bölgelerde yapılan ölçümlerde, deniz suyundaki kirlilik oranının, yasal sınır olan 0.5 miligram/litre seviyesinin 3 katı olan 1.5 miligram/litreyi aştığı belirlendi. Bu durumun hem denize girenler hem de gemilerde çalışanlar için kanser riski dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği tespit edildi.

Antalya Körfezi'nde oluşan sintine suyu atıklarının arttığını ifade eden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, "Bu, gerek büyük tonajlı gemiler, yük gemileri olabilir, gerekse günübirlik tekneler, motor yatlar olabilir. Bunların motorlarının çalışması süresince ürettiği bir atık var. Buna sintine atığı diyoruz" dedi.

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"SINIR DEĞERİN 3 KATI"

Doç. İçemer, "Sintine atığını daha çok pandemi döneminde ölçtük. Phaselis'te ve başka noktalarda da ölçüm yaptık. Yoğun tekne aktivitelerinin olduğu alanlarda yaptığımız ölçümlerde, sınır değer 0.5 miligram/litre iken bizim ölçtüğümüz yerlerde 1.5 miligram/litrenin üzerinde değerler bulduk. Yani 3 katı oranında yağlanmaya neden olabilir" diye konuştu.