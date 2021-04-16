Antalya Müzesi, kıymetli eserleri ve heykelleriyle öne çıkıyor

AA

Müzede, "Elmalı, Osmanlı ve Selçuklu defineleri", bölgenin arkeolojisini yansıtan mermer lahitler, Roma dönemine ait tanrı, imparator, imparatoriçe ve mitolojik kahramanları simgeleyen heykeller, takılar, camlar, bronz ve seramik eserler, Karain Mağarası'ndaki tarih öncesi buluntular sergileniyor. Heykel müzesinde 3 bin 582 arkeolojik ve 2 bin 905 sikke olmak üzere toplam 6 bin 487 eser yer alıyor. Müzeye, ABD'den 2011'de getirilen "Yorgun Herakles" heykeli de dikkati çekiyor.