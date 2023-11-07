Antalya'nın dört bir yanında festival coşkusu

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol’un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, Antalya’da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde sergileniyor. Fotoğraflara verdiği görsel efektlerle büyük beğeni toplayan Mirza Kök, 'Bakış Açısı Manipülasyon Sergisi'ni Antalyalı sanatseverlerle buluşturuyor. ‘Bakış Açışı Manipülasyon’ sergisi 12 Kasım’a kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi’nde görülebiliyor.

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SİVAS DEVLET TİYATROSU ANTALYA KÜLTÜR YOLU’NDA

Festival boyunca; Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından çeşitli oyunlar sahneye koyuluyor. Festival kapsamında önceki gün Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından ‘Peter Pan’ oyunu sahnelendi. 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sergilenen dünya klasiği ‘Peter Pan’ miniklerin ve ailelerin beğenisini topladı. Oyun, büyümek istemeyen ve hep çocuk kalmak isteyen ‘Peter Pan’ın maceralarını ele alıyor. Evinden ayrılıp kayıp çocukların yaşadığı Neverland’e giden Peter; peri arkadaşı TinkerBell ile beraber korsanlar, deniz kızları ve perilerle örülü bu masalsı dünyanın kapısını aralıyor ve çocukluğunun tadını çıkararak yaşamaya başlıyor. James Matthew Barrie’nın yazdığı oyun Can Gürzap çevirisi ve Ozan Kalkan rejisörlüğünde sahneye konuyor.