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        Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi!

        Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:43
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        Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü!
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

        Brezilyalı teknik adamla yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

        Antalyaspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

        Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

        Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

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