Antalyaspor'da Mehmet Aurelio: Son saniyeye kadar pes etmedik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Bu akşam Adana Demirspor'a karşı zor bir maç ortaya koyduğumuzu söylemek isterim, maçtan önce de bunu söylemiştim. Larsson'un harika golüyle 1-0 öne geçtik. Daha sonrasında rakip duran toptan beraberliği yakaladı. Ama bizim için önemli olan son ana kadar, son saniyeye kadar pes etmemek oldu. Samudio'nun da kafa golüyle 2-1 öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik" dedi.

Takımın 5 haftalık durumunu da değerlendiren Aurelio, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Bugüne kadar aldığımız tüm sonuçlardan memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü Beşiktaş'a ve Başakşehir'e karşı maç kaybettik. Açıkçası çok gol yiyerek bu maçları kaybettik, bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Ama bu bir süreç ve biz de şu an da bu sürecin içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü aldığımız galibiyet belki de bu sürecin bir başlangıcıydı, çok iyi bir sonuç elde ettik bugün ve bu bu iyi sonuçların devam etmesini diliyorum" dedi.