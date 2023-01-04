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Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi ile diğer eski hakemler değerlendirdi. İşte 90+8'deki pozisyon başta olmak üzere yapılan yorumlar...

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  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakem kararlarını eski hakemler değerlendirdi. İşte o pozisyon ve yorumlar...
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    HAJI WRIGHT'IN POZİSYONU

    SORU: "31. dakikada Osayi'nin Haji Wright'a müdahalesi penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Burada aldatma var, sarı kart gösterse, hakemi alkışlardım.

    Lale Orta: Abartı bir atma var, penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: Haji Wright temas alıp, penaltı kazanmaya çalışıyor. Devam doğru.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    ROSSI'NIN POZİSYONU

    SORU: "45+3'te Rossi'ye yapılan müdahale penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Bu temasla, oyuncu bu şiddetle düşmez.

    Lale Orta: Penaltı değil.

    Bülent Yıldırım: Kesinlikle penaltı yok.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT MI?

    SORU: "Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt var mı?"

    Deniz Çoban: Bu pozisyonda ofsat yok.

    Lale Orta: Ofsayt yok.

    Bülent Yıldırım: Bir ofsayt söz konusu değil.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    PENALTI VE SZALAI'NIN KARTI

    SORU: "Fenerbahçe'ye verilen penaltı ve Atilla Szalai'nin sarı kartının iptali doğru mu?"

    Deniz Çoban: Penaltı doğru, Attila Szalai'nin kartı kalmalıydı.

    Lale Orta: Net bir penaltı, elle oynama var. Hakemin görmesi gerekirdi.

    Bülent Yıldırım: Hakem penaltıyı kendi görmeliydi. Penaltı ve sarı gerekir. Attila Szalai'nin faulü, sportmenlik dışı faul. Sarı kartı iptal edilmemeliydi.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    İPTAL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

    SORU: "65. dakikada Rossi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?"

    Deniz Çoban: Temas var ama düşürebilecek bir temas değil.

    Lale Orta: İptal kararı doğru değil. Antalyasporlu futbolcui Batshuayi'ye faul yapıyor. Karşılığında Batshuayi rakibinin şortundan tutuyor ve bırakıyor. Antalyasporlu oyuncu abartılı şekilde kendini bırakıyor. VAR izlettirebilirdi.

    Bülent Yıldırım: Hakemin yeri doğru değil. Bünyamin, Batshuayi'yi itiyor. Batshuayi de reaksiyona cevap verip sol eliyle çekiyor. İptal kararı yanlış. VAR burada tıkanıp kalır.

    Erman Toroğlu: "Faul kararı doğru."

    Fırat Aydınus: "Top ortalanıyor. Bünyamin topun oraya düşeceğini anlayıp, oraya yönelmek istiyor. Yönelirken Batshuayi'nin onu çekmesi tamamen frekansını bozuyor. Bu pozisyon faul. Gol iptali doğru."
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    SORU: "90+8. dakikada Antalyaspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?" İşte tüm eski hakemlerin yorumları...
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Deniz Çoban: Hakem ofsaytı tespit ediyor. Golden sonra bayrağı çekiyor. İlk pozisyona kaldırıyor. Bayrak geç kalktığı için ortalık karışıyor. Kesinlikle ofsayt olarak değerlendirilmesi gereken pozisyon.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Lale Orta: Rakibe müdahale kriterleri bence yok. Temas var ama yakında top yok. VAR'ın edebileceğini düşünüyorum. İptal kararı yanlış. Benzer pozisyonlarda VAR müdahale etti, hatırlıyorum.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Bülent Yıldırım: Maçın yardımcısı ve orta hakem ofsayt dediyse, VAR'ın karışma ihtimali yok. Bence iptal doğru.
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Erman Toroğlu: "Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın. Engelleme, kıl döndü filan yok. Fernando, şahane bir gol atıyor. Antalyaspor'un bir puanı yengen oldu."
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Ahmet Çakar: "Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor. Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı. Nasıl ofsayt... MHK defolun gidin. Türkiye'de ciddi bir kaos yaratıp bir şeyler deniyorsunuz. Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdi, TFF VAR kayıtlarını yine açıklayacak. Bakalım konuşmalarda “ofsaytımsı” şeyler var mı?"
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Fırat Aydınus: "Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırırken fiziksel teması gösteriyor. Ofsayttaki Haji Wright, Osayi'ye bilerek temasta bulunuyor. O topa yetişir mi, yetişemez mi; orta yapılmasını engeller mi, engellemez mi durumuna bakmadan bir temas var mı, var. Bu bir yorum. Ben bu yorumda ofsayta yakınım."
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

    Bünyamin Gezer: "Yardımcı hakeme helal olsun. Ofsayttaki Haji Wright omuz hareketiyle Osayi Samuel'i engelliyor. Bu pozisyon net, bariz, açık bir şekilde ofsayttır." Gol iptali %100 doğru."
  • Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyon ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi?

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