Ahmet Çakar: "Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor. Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı. Nasıl ofsayt... MHK defolun gidin. Türkiye'de ciddi bir kaos yaratıp bir şeyler deniyorsunuz. Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdi, TFF VAR kayıtlarını yine açıklayacak. Bakalım konuşmalarda “ofsaytımsı” şeyler var mı?"