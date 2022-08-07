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Antalyaspor - Galatasaray öncesi son gelişmeler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i ve son gelişmeler

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  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    GÖZLER SEFEROVİC'TE

    Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

    Muslera
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Van Aanholt
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Abdülkerim
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Nelsson
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Omar
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Midtsjö

     
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Oliveira

     
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Emre Akbaba

     
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Yunus
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Kerem
  • Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS sezonu Antalya'da açıyor - İşte Okan Buruk'un 11'i - Galatasaray haberleri

    Seferovic

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