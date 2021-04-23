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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 29-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Antalya karşısında 3 puan alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak

TAKIMDA 4 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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