Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
ANTALYASPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Celustka, Bünyamin, Ndinga, Chico, Ufuk, Fredy, Sinan, Amilton, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
KASIMPAŞA: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Hadadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Fraport TAV Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Antalyaspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 16. sırada yer alıyor.
18. RANDEVU
Geride kalan 17 maçta lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Akdeniz temsilcisi de 10 kez 3 puana ulaşan taraf oldu. 4 müsabakada ise kazanan çıkmadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
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