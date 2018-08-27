Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı ilk gol ofsayt mı? Kural ne?
27.08.2018 - 00:31 | Güncelleme:
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligde galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılar, ligde iç sahada 45 maç aradan sonra ilk kez kaybederken Antalyaspor'un attığı ilk gol tartışma konusu oldu. Doukara'nın gol öncesinde ofsaytta olduğu görüşü, gündeme oturdu. Hocaların hocası Bülent Yavuz, Antalyaspor'un attığı ilk golü ve Halis Özkahya'nın performansını yorumladı
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Bülent Yavuz'un görüşleri şöyle:
"Vodafone Park'ta bence son yılların en güzel maçlarından biri oynadı. Maçta tam 5 gol var, onlarca gollük pozisyon da yerini bulmazken Boffin de en az 10 kurtarışıyla sahanın yıldızı oldu."
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"Hakem Halis Özkahya, bu maçta çok yoruldu. İnanılmaz efor sarf etti ve her pozisyona yakın olmaya çalıştı. Antalyaspor'un ilk golü hala tartışılıyor..."
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KURAL NE DİYOR?
"Ofsayt kuralında aslında pek bir değişiklik olmadı. Ancak dün akşam yaşanan pozisyonun daha net anlaşılabilmesi açısından FIFA talimatlar göndererek şu değişikliği yaptı…"
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"Talimat diyor ki; savunma oyuncuları, herhangi bir rakip avantajını engellemek maksadıyla topla bilerek ve isteyerek oynar ancak topu uzaklaştıramaz ve o top ofsaytta bulunan oyuncuya giderse hakem oyunu devam ettirecektir. Gol olmuşsa da golü verecektir."
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"Pozisyonda Adriano hava topunu uzaklaştırmak maksadı ile yükselerek, topu kesmek ve uzaklaştırmak istiyor. Ancak bunda başarılı olamıyor. Neticesinde rakip, bir gol kaydına muvaffak oluyor."
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"Hakem golü verdi. Özkahya yoğun itirazlar üzenine VAR ile de istişare yaptı. VAR da hakem kararı doğrultusunda fikir beyan etti, ki bence de kurala uygun bir goldü."
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"Top ayaktan çıktığı anda takım arkadaşı ofsaytta olsa topla oynaması ya da topa hareketlenmesi gerekir kurulanına da hatırlatmak isterim."
"Ancak top Adriano’nun kafasına çarpsaydı, ya da herhangi bir yerine çarpıp golü atan oyuncuya gelseydi bu onu ofsayttan kurtarmazdı. Yani Adriano isteyerek ve bilerek oynuyor ve bu top savunmadan gelmiş kabul edildi. Yani gol nizami…"
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