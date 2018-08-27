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"Ancak top Adriano’nun kafasına çarpsaydı, ya da herhangi bir yerine çarpıp golü atan oyuncuya gelseydi bu onu ofsayttan kurtarmazdı. Yani Adriano isteyerek ve bilerek oynuyor ve bu top savunmadan gelmiş kabul edildi. Yani gol nizami…"