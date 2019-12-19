Antep usulü içli köfte nasıl yapılır?

Antep Usulü İçli Köfte nasıl yapılır? Doğu mutfağının başkenti olan artık kendini gastronomi alanında kanıtlamayı başaran Gaziantep mutfağının en beğenilen tarifini sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz kızartarak dilerseniz haşlayarak afiyetle yiyeceğiniz içli köfte tarifi yemesi kadar kolay mı? Hep beraber deneyerek görelim
Antep Usulü İçli KöfteMalzemeler;
Köftesi için:
- 500 gram İnce köftelik bulgur
- 150 gram irmik
- 1 su bardağı un
- 300 gram yağlı kıyma
- 1 adet soğan
- Bir baş sarımsak
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 2 adet yumurta
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızıbiber
İçi için:
- 600 gram yağlı kıyma
- 2 adet soğan
- 4 diş sarımsak
- 1 adet Kırmızı acı biber
- Bir yemek kaşığı biber salçası
- 2 adet soyulmuş olgun domates
- 2 su bardağı elle küçülmüş ceviz içi
- Yarım demet maydanoz
- Sıvıyağ veya tereyağı
Antep Usulü İçli Köfte Yapılışı;
- Öncelikli köftemiz yapmaya başlayalım.
- İç harcı hazırlayana kadar hamurun dinlendirilmesi gerekiyor.
- Tüm malzemeleri doğramadan önce ince bulgur ve irmiği derin bir kap içerisinde ayrı ayrı sıcak su ile ıslatalım.
- Su miktarının orta karar da kullanalım.
- Üzerlerini bir örtüyle kapatalım
- Hamur dinlenirken sarımsağı ve soğanı çok ince bir şekilde doğrayalım veya rendeleyelim.
- İç harcının malzemelerini de doğrayıp bir kenara koyalım.
- İrmik ve bulgur o zamana kadar suyunu çekmiş olur.
- Islanan bulgur ve irmiği derin bir yoğurma kabı içerisine alalım.
- İçerisinde ince kıydığınız soğan sarımsak yumurta salça baharatlar ile kıymayı ekleyip ortadan başlayarak yoğuralım.
- Hamuru ne kadar özleştirirsek o kadar kolay şekil alacaktır.
- Hamurun olup olmadığını anlamak içinse elimize bir parça hamur alarak elinizde yuvarlayın arada bir elinizi sıvı yağ ya da suya batırıp baş parmağımızla ortadan kenarlara doğru avcunuzun içinde çevirerek şekil veririn. Eğer kopma olursa çok az un ekleyip biraz daha yoğrulabilir.
- Hamurun ne olduğuna emin olduktan sonra üzerini nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakabiliriz.
- Diğer taraftan iç harcın kıymasını bir teflon tava içerisine koyup suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Üzerine isteğe göre zeytinyağı veya tereyağı koyup sarımsakları da atarak pişirmeye devam edelim ardından sırasıyla soğan, biber, domates ve salçaları ekleyip karıştıralım. Dilerseniz üzerine yarım bardak su ekleyebilirsiniz
- Malzemelerin piştiğinden emin olduktan sonra ocağın altını kapatın. Baharatları ve cevizi ardından maydanozu ekleyip bir dakika kadar ocağın üzerinde karıştırıp iç harcı dinlenmeye alabilirsiniz.
- Hamurunuz dinlendikten köfte harcının ılıklaştıktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde şekil verip orta karar iç harç koyalım. İç harç koyduğumuz köftelerin de ağzını kapatarak hazırlayalım.
- Derin bir tencerede iyice ısındığına emin olduğumuz sıvı yağ içerisinde kızartabiliriz. Evinizde fritöz var ise fritöz kullanmanızı tavsiye ederim.
- Bol köpüklü ayranla afiyetle yiyebilirsiniz.
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