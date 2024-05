Şarkılarınız, teşvikleriniz ve kulübe olan sevginiz kalbimde sonsuza kadar kazınacak anılar olarak kalacak. Ayrıca burada geçirdiğim 9 yıl boyunca tanıştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibime ve tüm kulüp üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu deneyimleri sizlerle paylaşabildiğim için gurur duyuyorum. Manchester United her zaman kalbimde olacak. Bu kulüp kariyerime damgasını vurdu ve bana sizin önünüzde oynamak için inanılmaz bir fırsat sundu. Yeni zorluklara göğüs germek için ayrılıyorum. Her zaman bir Kırmızı Şeytan olacağım ve kulübün maçlarını tutkuyla takip etmeye devam edeceğim. Her şey için tekrar teşekkür ederim ve yakında görüşürüz. Tüm sevgilerimle, Anthony Martial."