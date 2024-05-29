Anthony Martial'den Fenerbahçe'ye müjde
Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial, bu yaz Old Trafford'dan ayrılacağını kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu. Adı Fenerbahçe'yle anılan Martial'in Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi
Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'den Fenerbahçe'ye müjde var. 28 yaşındaki Martial, bu yaz Old Trafford'dan ayrılacağını kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Fransız forvet, "yeni zorluklar" peşinde koşacağını ancak yaklaşık on yıl forma giydikten sonra "her zaman kırmızı" kalacağını vurguladı.
Bu paylaşımın ardından, geçtiğimiz transfer döneminden beri adı Fenerbahçe'yle anılan Martial'in Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi.
MARTIAL NE SÖYLEDİ?
"Kulüpte geçirdiğim dokuz inanılmaz yılın ardından kariyerimde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. 2015'te geldiğimden beri, bu formayı giymekten ve sizlerin, en iyi taraftarların önünde oynamaktan büyük bir onur duydum. İyi zamanlar ve zor zamanlar boyunca sarsılmaz bir destek oldunuz. Tutkunuz ve sadakatiniz benim için sürekli bir motivasyon kaynağı oldu. Yaptığınız her şey için size kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum.
Şarkılarınız, teşvikleriniz ve kulübe olan sevginiz kalbimde sonsuza kadar kazınacak anılar olarak kalacak. Ayrıca burada geçirdiğim 9 yıl boyunca tanıştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibime ve tüm kulüp üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu deneyimleri sizlerle paylaşabildiğim için gurur duyuyorum. Manchester United her zaman kalbimde olacak. Bu kulüp kariyerime damgasını vurdu ve bana sizin önünüzde oynamak için inanılmaz bir fırsat sundu. Yeni zorluklara göğüs germek için ayrılıyorum. Her zaman bir Kırmızı Şeytan olacağım ve kulübün maçlarını tutkuyla takip etmeye devam edeceğim. Her şey için tekrar teşekkür ederim ve yakında görüşürüz. Tüm sevgilerimle, Anthony Martial."
Martial, 2015 yılında Monaco'dan kulübe katıldı ve bu anlaşma, onu en pahalı genç futbolcu yaptı. O zamandan bu yana Kırmızı Şeytanlar formasıyla 317 maça çıktı ve 90 gol attı.
Sakatlıklar onun United kariyerini çok etkilerken özellikle, 2023-24 sezonunda olumsuz bir etki uyandırdı. Yıldız forvet bu sezon Premier Lig'de sadece beş maça çıktı ve sadece bir gol atabildi.
Martial, United'daki sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde artık yeni zorluklarla karşılaşacak. Kulübün sözleşmeyi 12 ay uzatma seçeneği vardı ancak bu gerçekleşmedi, bu da onun 2024-25 sezonunda oynayacak başka bir takım bulması gerektiği anlamına geliyor.
Fenerbahçe, Monaco, West Ham, Lyon, Newcastle ve Tottenham gibi kulüplerin, 2023'te kulüpten ayrılacağı düşünüldüğünde onu transfer etmek istediği iddia edilmişti.