Anthony Musaba: Biz şampiyon olacağız
Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz şampiyon olacağız" dedi.
Giriş: 25.01.2026 - 22:29 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:29
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
"Taraftarlarımıza şunu söylemek istemiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız."
