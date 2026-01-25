Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anthony Musaba: Biz şampiyon olacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Anthony Musaba: Biz şampiyon olacağız

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz şampiyon olacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 22:29 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz şampiyon olacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.

        "BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        "Taraftarlarımıza şunu söylemek istemiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

         Adıyaman'da, buzlu yolda yaklaşık 1 hafta önce ayağının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'ndeki evinden sabahın erken saatlerinde çıktığı esnada buzlanan yolda ayağı kayan 73 yaşı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"