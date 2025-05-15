Anthony Nwakaeme: Taraftarımızdan özür diliyorum

Türkiye Kupası Finalinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Trabzonspor'un oyuncularından Anthony Nwakaeme, mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Nwakaeme, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor." dedi.

"AİLELERİNİZİ GETİRDİĞİNİZ BİR MAÇTA 3-0 KAYBEDEMEZSİNİZ"

Ailelerini de maça getirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Ailelerimizi de getirmiştik buraya. Ailelerinizi getirdiğiniz bir maçta 3-0 kaybedemezsiniz. Bizim için hayal kırıklığı oldu ama önce taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor." sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.