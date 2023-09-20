Antimon nedir, nerelerde kullanılır? Antimon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri M.Ö. 3000'li yıllara dayanan geçmişiyle günümüzde farklı alanlarda kullanılan element, metal ile ametal arası özelliklere sahip metaloittir. Kibritlerden mermilere, oyuncaklardan akülere kadar pek çok üründe kullanılan element kullanışlı ancak zehirlidir. Antimon nedir, nerelerde kullanılır? Antimon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Mısır'daki bir arkeolojik kazıda M.Ö. 3000'li yıllara ait bir vazoda antimon kaplamaya rastlanılmıştır. O dönemlerde antimon içeren mineraller göze sürme çekmek için de kullanılmaktaydı. Elementin ismi Yunancada "yalnızlığa karşı" anlamındaki "anti monos" sözcüğünden gelmektedir. Antimon nedir? Nerelerde kullanılır? Antimon simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yer nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Antimon Nedir?

1707 yılında ise, Fransız kimyager Nicolas Lemery, antimonla ilgili bir kitap yayınlayarak elementin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verdi. Elementin ilk bilimsel tanımı olarak Lemery'in bu araştırması kabul edilir.

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Antimon elementi, gümüş beyaz renginde, parlak, kırılgan ve kolayca toz haline getirilebilen bir elementtir. Isı ve elektrik iletkenliği iyi değildir. Kuru havadan etkilenmez; nemli havada parlaklığını yitirir. Doğada serbest halde bulunur. Bilinen iki farklı allotropik antimon formu bulunmaktadır. Sabit metal form, amorf gri forma nazaran doğada daha yaygın şekilde bulunur.

Antimon Nerelerde Kullanılır?

Antimonun bileşikleri tıptan endüstriye kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Metal alaşımları endüstride, organik bileşikleri ise tıp sektöründe kullanılır. Balgam söktürücü ilaçların içeriğinde antimon bulunur. Seramik ve cam sanayisinde, cephane üretiminde ve renklendirme uygulamalarında elemente rastlarız. Aynı zamanda akülerin hammaddesidir. Antimonun sülfitleri ve oksitleri de endüstride yaygın olarak kullanılır. Antimon sülfit cephane ürünleri ve yangın kontrollerinde; antimon trioksit metal kaplamalar, seramik, plastik ve boya üretiminde; antimon oksit ise kimya endüstrisinde kullanılan önemli maddeler arasında yer alır.

Antimon Simgesi

Element “Sb” harfleriyle ifade edilmektedir. Dünyada toplam antimon rezervinin 5 milyon ton civarında olduğu öngörülmektedir. Baz rezerv ise 3-4 milyon ton civarındadır. Çin ve Rusya'daki antimon rezervi dünyadaki toplam antimon rezervinin %60'ına tekabül eder. Ülkemizde ise metal antimon rezervinin ise 300 bin ton olduğu tahmin edilir.

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Antimon Sembolü

Sembol periyodik tabloda “Sb” harfleriyle temsil edilmektedir. Yerkabuğunda milyonda 0,2 ila 0,5 oranında antimon yer almaktadır. En önemli antimon minerali ise antimonit veya diğer adıyla stibnittir. Antimonit, metal üretiminde ve hammadde olarak kullanılmaktadır. Kolay eriyen bir yapıya sahiptir; içeriğindeki yabancı maddelerden kolayca ayrışır. Doğada yaklaşık 150 mineralde antimon içeriği mevcuttur.

Antimon Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 5. periyodunun 15. grubunda yer alan elementin atom numarası 51'dir. Antimon ve antimon içeren pek çok bileşik zehirlidir. Doğada çoğunlukla antimon sülfür bileşikleri hâlinde yer almaktadır. Doğal metalik ya da alaşımlar halinde de bulunabilmektedir.

Antimon Kullanım Alanları

Yarı iletkenler

Termoelektrik aletler

Akümülatör

Lehim

Matbaa makinesi harfleri

Askeri malzemeler

İlaç sektörü

Kibrit

Kauçuk

Kumaş boyaları

Çelik ürünleri

Pigmentler

İzli mermi

Tekstil ürünleri

İşaret fişekleri

Mermi

Elektrik kablosu kaplamaları

Diyotlar

Kızılötesi dedektörler

Fren baltaları

Piller

Olta ucu

Oyuncaklar

Antimon Özellikleri

Erime noktası 630 derece, kaynama noktası 1587 derecedir.

Mozart’ı öldüren madde olduğu iddia edilir.

Kibritlerin başında yer alan kırmızı madde, antimon pentasülfürdür.

Kırılgan bir yapıya sahip olduğundan dolayı kolaylıkla toz haline getirilebilir.

Korozyon direnci yüksektir.

Kırılgan yapısı sebebiyle ısı ve elektrik iletkenliği düşüktür. Bu sebeple de elektrik endüstrisinde çok fazla tercih edilmemektedir.

Elemente hak arasında “demir bozan” denmektedir.

Newton’un antimon hakkında yüzlerce sayfa makale yazdığı iddia edilir.

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