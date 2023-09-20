Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Antimon Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Antimon nedir, nerelerde kullanılır? Antimon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        M.Ö. 3000'li yıllara dayanan geçmişiyle günümüzde farklı alanlarda kullanılan element, metal ile ametal arası özelliklere sahip metaloittir. Kibritlerden mermilere, oyuncaklardan akülere kadar pek çok üründe kullanılan element kullanışlı ancak zehirlidir. Antimon nedir, nerelerde kullanılır? Antimon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antimon nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır'daki bir arkeolojik kazıda M.Ö. 3000'li yıllara ait bir vazoda antimon kaplamaya rastlanılmıştır. O dönemlerde antimon içeren mineraller göze sürme çekmek için de kullanılmaktaydı. Elementin ismi Yunancada "yalnızlığa karşı" anlamındaki "anti monos" sözcüğünden gelmektedir. Antimon nedir? Nerelerde kullanılır? Antimon simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yer nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Antimon Nedir?

        1707 yılında ise, Fransız kimyager Nicolas Lemery, antimonla ilgili bir kitap yayınlayarak elementin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verdi. Elementin ilk bilimsel tanımı olarak Lemery'in bu araştırması kabul edilir.

        REKLAM

        Antimon elementi, gümüş beyaz renginde, parlak, kırılgan ve kolayca toz haline getirilebilen bir elementtir. Isı ve elektrik iletkenliği iyi değildir. Kuru havadan etkilenmez; nemli havada parlaklığını yitirir. Doğada serbest halde bulunur. Bilinen iki farklı allotropik antimon formu bulunmaktadır. Sabit metal form, amorf gri forma nazaran doğada daha yaygın şekilde bulunur.

        Antimon Nerelerde Kullanılır?

        Antimonun bileşikleri tıptan endüstriye kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Metal alaşımları endüstride, organik bileşikleri ise tıp sektöründe kullanılır. Balgam söktürücü ilaçların içeriğinde antimon bulunur. Seramik ve cam sanayisinde, cephane üretiminde ve renklendirme uygulamalarında elemente rastlarız. Aynı zamanda akülerin hammaddesidir. Antimonun sülfitleri ve oksitleri de endüstride yaygın olarak kullanılır. Antimon sülfit cephane ürünleri ve yangın kontrollerinde; antimon trioksit metal kaplamalar, seramik, plastik ve boya üretiminde; antimon oksit ise kimya endüstrisinde kullanılan önemli maddeler arasında yer alır.

        Antimon Simgesi

        Element “Sb” harfleriyle ifade edilmektedir. Dünyada toplam antimon rezervinin 5 milyon ton civarında olduğu öngörülmektedir. Baz rezerv ise 3-4 milyon ton civarındadır. Çin ve Rusya'daki antimon rezervi dünyadaki toplam antimon rezervinin %60'ına tekabül eder. Ülkemizde ise metal antimon rezervinin ise 300 bin ton olduğu tahmin edilir.

        REKLAM

        Antimon Sembolü

        Sembol periyodik tabloda “Sb” harfleriyle temsil edilmektedir. Yerkabuğunda milyonda 0,2 ila 0,5 oranında antimon yer almaktadır. En önemli antimon minerali ise antimonit veya diğer adıyla stibnittir. Antimonit, metal üretiminde ve hammadde olarak kullanılmaktadır. Kolay eriyen bir yapıya sahiptir; içeriğindeki yabancı maddelerden kolayca ayrışır. Doğada yaklaşık 150 mineralde antimon içeriği mevcuttur.

        Antimon Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 5. periyodunun 15. grubunda yer alan elementin atom numarası 51'dir. Antimon ve antimon içeren pek çok bileşik zehirlidir. Doğada çoğunlukla antimon sülfür bileşikleri hâlinde yer almaktadır. Doğal metalik ya da alaşımlar halinde de bulunabilmektedir.

        Antimon Kullanım Alanları

        • Yarı iletkenler
        • Termoelektrik aletler
        • Akümülatör
        • Lehim
        • Matbaa makinesi harfleri
        • Askeri malzemeler
        • İlaç sektörü
        • Kibrit
        • Kauçuk
        • Kumaş boyaları
        • Çelik ürünleri
        • Pigmentler
        • İzli mermi
        • Tekstil ürünleri
        • İşaret fişekleri
        • Mermi
        • Elektrik kablosu kaplamaları
        • Diyotlar
        • Kızılötesi dedektörler
        • Fren baltaları
        • Piller
        • Olta ucu
        • Oyuncaklar

        Antimon Özellikleri

        • Erime noktası 630 derece, kaynama noktası 1587 derecedir.
        • Mozart’ı öldüren madde olduğu iddia edilir.
        • Kibritlerin başında yer alan kırmızı madde, antimon pentasülfürdür.
        • Kırılgan bir yapıya sahip olduğundan dolayı kolaylıkla toz haline getirilebilir.
        • Korozyon direnci yüksektir.
        • Kırılgan yapısı sebebiyle ısı ve elektrik iletkenliği düşüktür. Bu sebeple de elektrik endüstrisinde çok fazla tercih edilmemektedir.
        • Elemente hak arasında “demir bozan” denmektedir.
        • Newton’un antimon hakkında yüzlerce sayfa makale yazdığı iddia edilir.
        Baryum nedir, nerelerde kullanılır?
        Baryum nedir, nerelerde kullanılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!