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        Haberler Gündem Eğitim Baryum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Baryum nedir, nerelerde kullanılır? Baryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        En ağır metaller arasında bulunan element, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Röntgen uygulamalarında baryum içeren ilaçlar kullanılmaktadır. Suda çözünen bileşikleri ise oldukça zehirli ve tehlikelidir. Baryum nedir, nerelerde kullanılır? Baryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:48
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        Baryum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Röntgen çektirenlerin yakından tanıdığı bu element ülkemizde de çokça bulunmaktadır. Elementin ismi Yunancada “ağır” anlamındaki "barys" kelimesinden gelmektedir. Olağandışı bazı özellikler içeren element, 1808 yılında Sir Humphry Davy tarafından keşfedilmiştir. Baryum nedir? Nerelerde kullanılır? Baryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Baryum Nedir?

        Gümüşi renkte, yumuşak bir metal olarak karşımıza çıkan baryum elementi hava ve suyla temas ettiği anda matlaşma özelliği gösterir. Bunun yanında suda ve asitte çözünün baryum bileşikleri zehirlidir. Ancak tıbbi görüntülenmelerden önce içilen baryum sülfat suda çözünmez; dolayısıyla zararsızdır. Element yakıldığında elma yeşili rengini alır ve kurşun yumuşaklığındadır. Hafif bir forma sahiptir; yoğunluğu demirin yarısı kadardır. Element, çoğu ametalle reaksiyona girerek genellikle zehirli bileşikler oluşturur. Yer kabuğundan en bol bulunan 14. elementtir. Yüksek miktarda baryum toprak, deniz yosununda, balıklarda ve bazı bitkilerde bulunmaktadır.

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        Baryum Nerelerde Kullanılır?

        Çinko, kurşun ve gümüş üretiminde baryum elementi kullanılmaktadır. Tıp sektöründe ise röntgen uygulamaları ve kanser teşhisleri için kullanılmaktadır. Röntgen ışınlarını geçirmediğinden dolayı iç organların röntgen filmini çekmeden önce içirilen solüsyonların içinde bulunmaktadır. Kâğıt kaplamaları, batarya ve piller, plastik ürünler ve tekstil ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağlı boya üretiminde beyazlatıcı pigment görevini görür.

        Baryum karbonat ise özel camların üretiminde tercih edilmektedir. Baryum nitrat, yeşil alev verir; bu sebeple havai fişeklerde ve seramik sırlarda kullanılmaktadır. Kimi uygulamalarda ise karbon taşıyıcı görevi görür. Radyoaktif izotopları başta tıp sektöründe olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

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        Baryum Simgesi

        “Ba” simgesiyle ifade edilen element, doğada diğer elementlerle bir arada bulunmaktadır. Barit (baryum sülfat) ve viterit (baryum karbonat) madenleri ana kaynağıdır. Baryum karbonat bir dönem fare zehri olarak da kullanılmıştır.

        Baryum Sembolü

        Periyodik tabloda “Ba” sembolüyle temsil edilen element, oldukça yüksek aktifliğe sahiptir. Yüksek reaktivitesi nedeniyle element halinde bulunmamaktadır. Aktif bir element olduğundan dolayı, oksijen, azot, kükürt, hidrojen, amonyak, halojenler ve asitlerle kolayca reaksiyona girebilmektedir.

        Baryum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun 2. grubunda yer alan elementin atom numarası 56'dır. Elementin rezervlerinin yüzde 30’u gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. %60'ı ise gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Geriye kalan %10'luk bölüm ise daha az gelir düzeyine sahip ülkelerde yer alır. Baryumun dünya rezervlerinin 400 milyon ton civarı olduğu öngörülmektedir.

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        Baryum Kullanım Alanları

        • Fren balataları altlığı
        • Kauçuk
        • Mürekkep ve boyalar
        • Fare zehri
        • Radyo vakum tüpleri
        • İlaçlar
        • Optik camlar
        • Makine yağları
        • Deterjanlar
        • Radyo lambaları
        • Fotoğraf kâğıdı
        • Mum
        • Tutkal
        • Sondaj uygulamaları

        Baryum Özellikleri

        • Erime noktası 727 derece, kaynama noktası 1897 derecedir.
        • Dünya üzerindeki en eski oluşumlarına Türkiye'de rastlanılmaktadır.
        • Baryum tozu kendiliğinden tutuşabilmektedir.
        • Yüksek kimyasal reaktivitesi sebebiyle hiçbir zaman doğada serbest bir element olarak bulunmaz.
        • Bileşikleri insan ve hayvanlar için son derece tehlikelidir; felce ve ölüme sebebiyet verebilir.
        • Baryum sülfat içeren bazı taşlar, ışığa maruz kaldıklarında parlamaktadır. 1600'lü yıllarda İtalya’nın Bologna bölgesinde keşfedildiğinden dolayı bu taşlar "Bologna taşları" olarak adlandırılmıştır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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