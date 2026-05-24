        İtalya Antonio Conte: Napoli'deki görevim sona erdi

        Antonio Conte: Napoli'deki görevim sona erdi

        İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Udinese'yi 1-0 yenerek sezonu 76 puanla 2. sırada tamamlayan Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, görevinden ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Başkan Aurelio De Laurentiis'i 1 ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim. De Laurentiis de bana 'Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 22:25 Güncelleme:
        Antonio Conte'den istifa açıklaması

        İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonunu 76 puanla 2. sırada tamamlayan Napoli'de Antonio Conte dönemi sona erdi.

        "NAPOLİ'DEKİ SÜREM BİTTİ"

        İtalyan teknik adam, Başkan Aurelio De Laurentiis ile yaklaşık bir ay önce görüştüğünü belirterek, "Başkan Aurelio De Laurentiis'i 1 ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim. De Laurentiis de bana 'Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim' dedi. O direksiyonda olduğu sürece Napoli emin ellerde kalacak ve her zaman rekabetçi bir takım olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

        Geleceğiyle ilgili çıkan iddialara da değinen Conte, şu aşamada konuşulanların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

        "DİNLENMEYE ÇEKİLEBİLİRİM"

        Milli takım ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Conte, "Ne dediğimi hatırlıyorum: Federasyon başkanı olsaydım, tüm teknik direktörler arasından Antonio Conte'yi seçerdim." dedi.

        Pep Guardiola'nın adının da gündeme geldiğini hatırlatan Conte, "Guardiola'nın adını da okudum ama Federasyon buna hazır mı? Guardiola'yı alalım diyen ilk kişi benim ama gerekli paramız var mı?" diye konuştu.

        Deneyimli teknik adam, geleceğine ilişkin kesin bir karar vermediğini vurgulayarak, "Ben de dinlenmeye çekilebilirim." açıklamasında bulundu.

        Geçen sezon Napoli'yi şampiyon yapan Antonio Conte, bu sezon ikinci sırayı aldı.

        BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

        56 yaşındaki İtalyan teknik adam, daha önce Juventus, Inter, Bari ve Chelsea'de de ilk sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

        Conte'nin kariyerinde toplam 7 lig şampiyonluğu bulunuyor.

