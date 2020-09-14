Anzer balı; Türkiye'de Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan ve Anzer Yaylası olarak anılan bölgesinde üretiliyor. Bu nedenle dünya çapında oldukça ender bulunan, özel ballardan birisidir. Arıların bölgede bulunan endemik, yani sadece o bölgede yetişebilen çiçeklerden topladığı ballardan oluştuğu için de aroma, tat olarak diğer ballardan ayrılıyor. Doğal bir ilaç olan bu baldan faydalanmak isteyenler için önerimiz küçük kavanozlarda satılan ve fiyatı daha ekonomik olan anzer ballarını seçmeleri.

Anzer Balının Faydaları Nelerdir?

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Günde 1 yemek kaşığı anzer balı; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı vücudu koruyor. İçindeki fenolik bileşik sayesinde anzer balı, vücuda girdikten sonra güçlü antioksidan etkiler gösterebiliyor. Bu da vücudumuza giren yabancı maddeleri hızla dışarı çıkarabildiği anlamına geliyor.

Günde 1 yemek kaşığı anzer balı; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı vücudu koruyor. İçindeki fenolik bileşik sayesinde anzer balı, vücuda girdikten sonra güçlü antioksidan etkiler gösterebiliyor. Bu da vücudumuza giren yabancı maddeleri hızla dışarı çıkarabildiği anlamına geliyor. Vücudunuzda Oluşan, Oluşacak İltihaplanmaya İyileştirir: Bademciklerde oluşan iltihaplanmalar başta olmak üzere vücuttaki birçok iltihaplanmanın hızla iyileşmesine destek oluyor. Hastalanmış dahi olsanız; anzer balı bu hastalıkla mücadelenizde de yanınızda yer alıyor ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlıyor. Özellikle öksürük, boğaz ağrısı ve balgam konusunda büyük rol oynadığı biliniyor. Vücutta oluşan iltihapların daha hızlı kurumasını ve iyileşmesine olanak sağladığı için özellikle bademcik iltihaplanmaları olanlara tavsiye ediliyor.

Bademciklerde oluşan iltihaplanmalar başta olmak üzere vücuttaki birçok iltihaplanmanın hızla iyileşmesine destek oluyor. Hastalanmış dahi olsanız; anzer balı bu hastalıkla mücadelenizde de yanınızda yer alıyor ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlıyor. Özellikle öksürük, boğaz ağrısı ve balgam konusunda büyük rol oynadığı biliniyor. Vücutta oluşan iltihapların daha hızlı kurumasını ve iyileşmesine olanak sağladığı için özellikle bademcik iltihaplanmaları olanlara tavsiye ediliyor. Kanın Temizlenmesinde Etkilidir: Kanın temizlenmesinde olumlu etkiler yarattığı biliniyor. Anzer balının antioksidan özelliğine ek olarak antibakteriyel özellikler taşıdığı da biliniyor. Tüm bu özellikler bir araya gelince kanımız da yabancı maddelerden, mikroplardan çok daha kolay bir şekilde arınma fırsatı buluyor.

Kanın temizlenmesinde olumlu etkiler yarattığı biliniyor. Anzer balının antioksidan özelliğine ek olarak antibakteriyel özellikler taşıdığı da biliniyor. Tüm bu özellikler bir araya gelince kanımız da yabancı maddelerden, mikroplardan çok daha kolay bir şekilde arınma fırsatı buluyor. Damar Sertliği Ve Damar Tıkanıklığına İyi Gelir: Damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi sorunların üstesinden gelmenize destektir. Günde 1 yemek kaşığı anzer balı yiyerek kanınızı temizlemekle kalmıyor, temizlenen bu kan sayesinde damarlarımızı da rahatlıyor. Damarların tıkanmasına, sertleşmesine neden olan kandaki yabancı maddeler vücudumuzdan uzaklaşınca bu sorunlar da ortadan kalkma fırsatı buluyor.

Damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi sorunların üstesinden gelmenize destektir. Günde 1 yemek kaşığı anzer balı yiyerek kanınızı temizlemekle kalmıyor, temizlenen bu kan sayesinde damarlarımızı da rahatlıyor. Damarların tıkanmasına, sertleşmesine neden olan kandaki yabancı maddeler vücudumuzdan uzaklaşınca bu sorunlar da ortadan kalkma fırsatı buluyor. Kalp Hastalıklarına Yakalanma Riskini Azaltır: Damar sağlığını geliştirdiği için kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Kalp krizi, felç gibi birçok kalp ve damar rahatsızlığına yakalanma riskinizi de azaltabiliyor.

Damar sağlığını geliştirdiği için kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Kalp krizi, felç gibi birçok kalp ve damar rahatsızlığına yakalanma riskinizi de azaltabiliyor. Halsizlik Ve Yorgunluğa İyi Gelir: Vücuda sağladığı enerji sayesinde halsizlik ve yorgunluk gibi sorunların çözümünde destek oluyor. İçinde C vitamini, potasyum ve kalsiyum olmak üzere birçok yararlı madde bulunan anzer balı, tüm bu faydalı bileşenleri sayesinde kendini halsiz hissedenlere de çaredir. Günde 1 yemek kaşığı yenecek anzer balıyla bir süre sonra kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeye başlarsınız.

Vücuda sağladığı enerji sayesinde halsizlik ve yorgunluk gibi sorunların çözümünde destek oluyor. İçinde C vitamini, potasyum ve kalsiyum olmak üzere birçok yararlı madde bulunan anzer balı, tüm bu faydalı bileşenleri sayesinde kendini halsiz hissedenlere de çaredir. Günde 1 yemek kaşığı yenecek anzer balıyla bir süre sonra kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeye başlarsınız. Sindirim Sistemine İyi Gelir: Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, hazmı kolaylaştırıp iştah açıyor. Anzer balı; antimikrobiyal özellikleri sayesinde sindirim sisteminin, özellikle mide sağlığının da korunmasını sağlıyor. Özellikle kilo alma sorunu yaşıyor, iştahsızlıktan yakınıyorsanız;

Yemeklerden en az 1 saat önce bir yemek kaşığı anzer balı yemeniz bir süre sonra bu sorunla baş etmenizi sağlar.

Bağırsak Sağlığına Ve İshale İyi Gelir: Bağırsakların da sağlığını koruyor, ishal sorununa çözüm oluyor. Sindirim sistemi kadar boşaltım sistemine de faydaları vardır. İshal için kullanmak isteyenler; 1 bardak oda sıcaklığında suya yine 1 yemek kaşığı kadar anzer balı karıştırıp içmesi etkili oluyor.

Bağırsakların da sağlığını koruyor, ishal sorununa çözüm oluyor. Sindirim sistemi kadar boşaltım sistemine de faydaları vardır. İshal için kullanmak isteyenler; 1 bardak oda sıcaklığında suya yine 1 yemek kaşığı kadar anzer balı karıştırıp içmesi etkili oluyor. Cilde İyi Gelir: Ciltte oluşan yaralanmaların, ameliyat izlerinin daha hızlı bir şekilde kapanmasına destek olur. Anzer balının; antioksidan özelliği bizi sadece kış hastalıklardan korumakla kalmıyor, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücuda içten dışa bir koruma sağlıyor. Bu da cildimizi de anzer balıyla koruyabileceğimiz anlamına geliyor. Anzer balı, hücrelerin sağlıklı kalmasını sağladığından sivilce lekelerinden tutun da ameliyat izlerine dek, ciltteki birçok yara izinin daha hızlı bir şekilde kapanmasına destek oluyor.

Ciltte oluşan yaralanmaların, ameliyat izlerinin daha hızlı bir şekilde kapanmasına destek olur. Anzer balının; antioksidan özelliği bizi sadece kış hastalıklardan korumakla kalmıyor, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücuda içten dışa bir koruma sağlıyor. Bu da cildimizi de anzer balıyla koruyabileceğimiz anlamına geliyor. Anzer balı, hücrelerin sağlıklı kalmasını sağladığından sivilce lekelerinden tutun da ameliyat izlerine dek, ciltteki birçok yara izinin daha hızlı bir şekilde kapanmasına destek oluyor. Cinsel Gücü Arttırıyor: Son olarak, cinsel gücü artırmasıyla da biliniyor. Anzer balının içinde; C vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir başta olmak üzere vücuda birçok vitamin ve mineral sağlamasının halsizliğe ve yorgunluğa iyi geldiğini söylemiştik. Vücudunuza enerji verdiğinden söz etmiştik. İşte tam da bu özellikler bir araya gelince hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü arttırıcı bir etki de oluşturuyor.

Anzer Balının Diğer Faydaları Nelerdir?

Anzer Balının faydaları saymakla bitmiyor. Her derde deva olan Anzer balının diğer faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Ağrı ve sancılara iyi geliyor.

Ağız yaralarını iyileştiriyor.

Bademcik iltihabını yok ediyor.

İç hastalıklar için mucizevi bir üründür.

Bağışıklık sisteminizi düzenler ve kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.

Bağırsak düzensizliklerini, iltihabını önler. Bu sayede metabolizmanızın çalışımını sağlar, kabızlığı önler.

Beyinsel gelişiminizi güçlendirir.

Büyüme ve gelişiminizi olumlu yönde etkiler.

Enerji verir, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Astım, öksürük gibi enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir.

Vitaminsizlikten doğacak olan hastalıkları önler.

Anzer Balı Nasıl Kullanılmalıdır?

Anzer balı normal bal gibi gelişi güzel kullanılmamalıdır. Bu balın kullanım miktarı vardır. Yaşlara göre de kullanım miktarında değişimler görülür. Ayrıca anzer balı anzer poleni ve süt ile karıştırılıp kullanılabilir.

Büyükler: (Sabah ve Akşam) yemekten önce, aç karına bir çorba kaşığı

Küçükler: (Sabah ve Akşam) yemeklerden önce, aç karına bir yemek kaşığı

Bebeklere: (Sabah Akşam) yemeklerden en az bir saat önce aç karınla bir çay kaşığı ılık süt veya su ile şerbet yapılarak tüketilmesi gerekir. 6 aydan küçük bebeklere ise verilmemesi gerekir.