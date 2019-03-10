2019 AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? Sorusunun cevabı belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ile ilgili açıklamayı resmi internet sayfasından yayınladı.

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ - 2019

AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihten bir hafta önce adaylara duyurulacak. Adaylar AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarını ise Nisan ayının sonunda öğrenebilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.