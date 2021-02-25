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AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2021 AÖF sınavı ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat 2021 Cuma günü saatle 23.30'u gösterdiğinde sona ermiş olacak. AÖF bahar dönemi sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler SÖF sınav tarihlerini araştırıyor. Peki 2021 AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF ile ilgili son gelişmeler...

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2021 AÖF sınavı ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri devam ediyor. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. 26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Peki AÖF bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri henüz açıklandı.

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. Sınavların online olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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