Hafta sonunda düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınavına katılan kişiler AÖF soru ve cevaplarını araştırıyor. AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte, detaylar...