AÖF giriş belgesi öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. AÖF sınavına günler kala üniversite öğrencileri sınav günü kötü bir sürprizle karşılaşmamak için sınav giriş yerlerini bir gün öncesinden ziyaret etmeli. Peki, AÖF giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

AÖF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi olan "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile AÖF giriş belgeleri sorgulanabilecek. İsteyen adaylar sınav giriş belgelerini AÖF bürolarından da alabilir.

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan 2019'da gerçekleşecek. AÖF sınav giriş yerlerinin ise 10 Nisan Çarşamba günü adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs'ta AÖF üç ders sınavı ise 20 Temmuz'da düzenlenecek.

AÖF VİZE SINAV SAAT KAÇTA?

AÖF bahar dönemi vize sınavı Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da yapılacaktır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılacaktır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri

Sabah oturumu: 09.30-11.30

İkinci oturum: 14.00-16.00