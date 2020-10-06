AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorusu Üniversite öğretimlerini Açık Öğretim Fakültesi aracılığıyla sürdüren binlerce öğrenci için tarafından merak konusu oldu. Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim Pazartesi günü başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri AÖF otomasyonu aracılığıyla yapılmakta. Öğrencilerin ilk önce derslerini seçmesi, ardından ödeme yapması gerekiyor. İşte AÖF para yatırma ve kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılar...

2020 GÜZ DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim Pazartesi başlamıştı. ÖAF kayıt yenileme 16 Ekim Cuma 23:59'a kadar yapılabilmektedir.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı belirtilmiştir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi'nden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısına tıkladıktan sonra öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEMEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 GÜZ DÖNEMİ AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilmektedir.

1- ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir.

2- Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

3- Çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz.

4- Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.