AÖF sınav giriş belgesi 13-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan sınav için Anadolu Üniversitesi Fakültesi resmi internet sayfasında yayınladı. Anadolu Üniversitesi öğrencilere sınav gününden bir gün önce sınav giriş yerlerini kontrol etmesi için de uyarıda bulundu.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlandı. AÖF sınav giriş yerlerinizi aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)