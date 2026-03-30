AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar dönemi sınav takvimini yakından takip ediyor. Vize sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte adaylar, sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Sınav yerleri ve oturum bilgilerini içeren giriş belgeleri yayınlandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, vize sınavları ne zaman? İşte tüm detaylar...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavı giriş belgesi erişime açıldı. Sınav giriş belgelerine, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak "Sınav İşlemleri" sekmesinden ulaşılabiliyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları (vize) 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.