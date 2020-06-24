AÖF final sınavlarının online olarak düzenleneceği bildirilmişti. AÖF final sınavları ne zaman başlayacak ve bitecek? sorusu ise gündem konusu oldu. Final sınavı tarihleri geldi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri internet üzerinden sınavlarını gerçekleştirecek. İşte AÖF online final sınavlarına dair detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz 2020 tarihinde internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

AÖF’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.