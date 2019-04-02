AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan bahar dönemi AÖF sınavı giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite öğrencileri sınava girecekleri okulları öğrenecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2019 AÖF bahar dönemi sınavı ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2019

13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmamıştır. AÖF sınav yerlerinin 10 Nisan Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIYOR

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi olan "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile AÖF giriş belgeleri sorgulanabilecek. İsteyen adaylar sınav giriş belgelerini AÖF bürolarından da alabilir.

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan 2019'da gerçekleşecek. AÖF sınav giriş yerlerinin ise 10 Nisan Çarşamba günü adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs'ta AÖF üç ders sınavı ise 20 Temmuz'da düzenlenecek.

NOT: AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI YAYINLANIR YAYINLANMAZ HABERİMİZDE OLACAKTIR.