Üniversite eğitimini online olarak tamamlamak isteyenler ya da ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerin ara sınavları geçtiğimiz hafta sonu yüz yüze gerçekleşmişti. 2021 AÖF Ara sınav sonuçları açıklandı.

2021 AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı! AÖF öğrencileri sınav sonuçlarına (http://aof.anadolu.edu.tr ) öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilecek.

2021 AÖF ARA SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazı olan öğrenciler itirazlarını 7 Aralık saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri için ara sınavlar 27-28 Kasım'da tamamlandı.

AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sınav sorularının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyordu. AÖF sınav sorularına ve cevaplarına Anadolum e-Kampüs'te söz konusu dersin içindeki "Çıkmış Sınav Soruları" sekmesi aracılığı ile erişilebiliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E-KAMPÜS GİRİ EKRANI İÇİN TIKLAYINZI

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti