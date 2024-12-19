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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sonuçları açıklandı! 7-8 Aralık Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        AÖF sonuçları açıklandı! 7-8 Aralık 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları belli oldu. Açıktan üniversiteyi bitirmek isteyen vatandaşlar AÖF sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanıyor. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:19
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihleri arasında alındı ve öğrenciler AÖF sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vize notlarını öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sonuçları açıklandı. Güz dönemi sınav sonucunu merak edenler "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor. İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

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        AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2024-2025 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

        Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden ilan edilecek.

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        AÖF DERS GEÇME NOTU NEDİR?

        "Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

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        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun yüzde 30’u, ödev notunun yüzde 20’si, dönem sonu sınav notunun yüzde 50’sidir.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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