Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavı soruları ve cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Sınav katılımcıları soruları ve cevapları araştırıyor. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...