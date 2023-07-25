AÜ, İÜ, ATA 2-4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 17-18 Haziran'da TYTi AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlıyor. 8 Ağustos'a kadar tercih işlemini gerçekleştirebilecek olan adayların 2023 Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans taban puanları araştırmaları sürüyor. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevrildi. 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerini tercih etmek isteyen öğrenciler AÜ, İÜ, ATA 2-4 yıllık AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesini sorguluyor. İşte 2023 AÖF taban puanları...
2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi - Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Sözel (Kontenjan 1200) En düşük puan 257,30155
Anadolu Üniversitesi - Tarih (Açıköğretim) Sözel (Kontenjan 2.400) En düşük puan 245,42920
Anadolu Üniversitesi - Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA Kontenjan 1.600 En düşük puan 252,13502
Anadolu Üniversitesi - Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (1200) En düşük puan 283,86376
Anadolu Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (1400) En düşük puan 262,35492
Anadolu Üniversitesi - Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (450) En düşük puan 271,43604
İstanbul Üniversitesi - Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT - Kontenjan 120 - En düşük puan 293,84867
İstanbul Üniversitesi - E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 500 - En düşük puan 281,79166
İstanbul Üniversitesi - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 2200 - En düşük puan 271,34425
İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 500 - En düşük puan 309,76690
Atatürk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA - Kontenjan 1.600 - En düşük puan 261,62160
Atatürk Üniversitesi - Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA Kontenjan (600) En düşük puan 240,41256
Atatürk Üniversitesi - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Kontenjan (700) En düşük puan 252,83044
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