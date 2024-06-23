Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.