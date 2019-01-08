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AÖL 2. dönem yeni kayıt yenileme tarihi belli oldu? Üniversiteyi açıktan okuyan milyonlarca öğrenci AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için Açıköğretim Liseleri'nden gelecek açıklamayı bekliyor.
2019 AÖL İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2019 yılında AÖL 2. dönem kayıt yenileme, yeni kayıt ve mazeretli kayıt tarihleri belli olmuş oldu.
AÖL 2. DÖNEM YENİ KAYIT: 9 Ocak 2019- 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıktan liseyi tamamlamak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek için aşağıda bulunan detayları dikkatli okumalı,
Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
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