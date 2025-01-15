Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? AÖL kayıt işlemi nasıl yapılır?

        AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. Peki, "AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor?" İşte 2025 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 01:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci için bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem ilk kayıt, kayıt yenileme tarihi ve başvuru ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile açıklık kazandı. Peki, "AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?" İşte detaylar...

        2

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini duyurdu.

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

        Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

        3

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

        4

        AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

        AÖL KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

        Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

        Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!