Haberler Gündem Eğitim AÖL 2. dönem kayıt yenilme son tarihi belli oldu! 2023 - 2024 AÖL kayıt yenilme son tarihi ne zaman?

AÖL 2. dönem kayıt yenilme son tarihi belli oldu! AÖL kayıt yenilme son tarihi ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt süreci devam ediyor. Henüz kayıtlarını yenilemeyen açık lise öğrencileri merak içerisinde AÖL 2. dönem kayıt yenileme son tarihi ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme tarihlerini haberimizde derledik. İşte AÖL kayıt yenileme son tarihi... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:44 facebook

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Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi 2. dönem kayıt yenileme tarihleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Dönemin başlamasıyla birlikte "AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SON TARİHİ 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.