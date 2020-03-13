AÖL'de, 2. dönem sınavları öncesinde MEB'ten sınav erteleme duyurusu yayınlandı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yurt dışında gerçekleştirilecek AÖL sınavları ertelendi. Türkiye'de sınav giriş yerleri de 18 Mart’ta internet üzerinden erişime açılacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 2. dönem sonu sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 18 Mart'ta yapılacak

YURT DIŞI SINAVLARI ERTELENDİ

AÖL'ün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Kurumları yurt dışı sınavlarının ileri bir tarihe ertlendiği belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları ertelenmiştir.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL 3. DÖNEM BİLGİLERİ

3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.