AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Sorusu yanıt buldu. AÖL 2. dönem sınav tarihi öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri olmuştu. MEB 2019 yılı takviminde AÖL sınav tarihlerini de yayınladı.

AÖL SINAVLARI 2. DÖNEM 2019

Milli Eğtim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AÖL sınav tarihleri şöyle;

AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Nisan tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.

AÖL SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.