AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? 2019 MEB AÖL sınav tarihleri

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2019 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı belli oldu. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını yaptırmasının ardından MEB sınav tarihlerini resmi internet sayfasında bildirdi.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? 2019 AÖL
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem sınavları yeni kitaplardan sorumlu tutulacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bildirisine göre AÖL sınav giriş belgesi 03 Nisan 2019 tarihi itibariyle yayınlanacak.
AÖL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILIYOR?
AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Bu sınav için yapılan açıklamaya göre ÖSYM sistemi olan dört yanlışın bir doğruyu götürme uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'ın sınav sisteminde yine yer almayacak. MEB sadece doğru yapılan sorular üzerinden puanlama hesabı yapacak.
Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Buna göre ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı tanınıyor.
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