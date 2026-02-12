AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimini paylaşmasının ardından gözler, Mart ayında yapılacak 2. dönem oturumlarının sınav giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte sınavların hangi tarihlerde, hangi yöntemlerle uygulanacağı netlik kazandı. İşte, AÖL sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri belli oldu. İşte, 2026 AÖL sınav tarihleri ve giriş belgesi ile ilgili detaylar
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?
Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları