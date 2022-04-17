AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPACAK?

01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan AÖL öğrencileri III. Dönem sınavına katılamaz.