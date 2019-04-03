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AÖL giriş belgesi MEB tarafından yayınlandı. Binlerce öğrencinin katılımıyla 6-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖL sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlandı. Peki, AÖL giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı
AÖL GİRİŞ BELGESİ 2019
Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinde yer alan "Öğrenci Girişi" sekmesi üzerinden sınav giriş yerleri görüntülenebilmektedir. Sınava katılacak öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sol sekmede yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" kategorisi altında yer alan "Sınav Giriş Belgesi"ne tıklayarak sınava girecekleri yerleri öğrenebileceksiniz.
AÖL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Sınav 6 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
6 Nisan 2019 Cumartesi
1. Oturum saat: 9.30
2. Oturum saat: 14.00
7 Nisan 2019 Pazar
3. Oturum saat: 14.00
MEB'DEN AÖL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI
5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları gerekmektedir.
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