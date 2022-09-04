AÖL kayıtlarının başlamasının ardından henüz başvuru yapmayan açık lise öğrencileri; başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu ve AÖL kayıtlarının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri ve konuya ilişkin tüm detaylar...