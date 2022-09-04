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AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman?

AÖL kayıt tarihleri birçok kişinin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bilindiği gibi 22 Ağustos tarihi itibarıyla başlarken, ne zaman sona ereceği açık lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar ise sınav tarihlerini beklemeye başladı. İşte MEB ile 2022-2023 AÖL kayıt takvimi...

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  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    AÖL kayıtlarının başlamasının ardından henüz başvuru yapmayan açık lise öğrencileri; başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu ve AÖL kayıtlarının nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri ve konuya ilişkin tüm detaylar...

     
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." ifadeleri ile AÖL sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    AÖL KAYIT YENİLEME - YENİ KAYIT NASIL YAPILIR? 

    18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

    Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos 2022 - 7 Ekim 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT ÜCRETLERİ

    Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Katılım Bedeli, her yıl Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
  • AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri 2022! Açık Öğretim Lisesi sınavları ve kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

    Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

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