AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme son tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? şeklinde öğrencilerin merak ettiği soruların cevabını haberimizde derledik. Öncelikle Bahar döneminde öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler kayıt yenileme veya ilk kayıt işlemleri yapması zorunludur.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? 2019

AÖL 2. dönem kayıt yenileme; Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖL KAYIT YENİLEME SON TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL AçıkÖğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)